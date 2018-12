Nach einem schweren Verkehrsunfall in Lichtenberg sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch, den 19. Dezember, zog sich ein 81-jähriger Fußgänger beim Sturz in ein Gleisbett schwere Verletzungen zu.

Der Mann hielt sich gegen Mitternacht an der Haltestelle Zechliner Straße der Tramlinie M6 auf, als er plötzlich ins Gleisbett geriet und von der einfahrenden Bahn erfasst wurde. Die 81-Jährige war offenbar alkoholisiert und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Verkehrsermittlern der Polizeidirektion 6 in der Nipkowstraße 23 in 12489 Berlin-Adlershof unter der Telefonnummer (030) 4664-672800 oder (030) 4664-672801 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Tsp