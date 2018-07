Am Montagnachmittag gerieten zwei Männer in einem Supermarkt in der Konrad-Wolf-Straße in Alt-Hohenschönhausen aneinander, in der Folge wurden mehrere Personen verletzt. Gegen 17.15 Uhr bat ein 27-Jähriger, der in Begleitung eines Bekannten unterwegs war, den Mann vor ihm an der Kasse, ein Stück nach vorne zu gehen. Darauf habe der angesprochene 22-Jährige laut ersten Ermittlungen aggressiv reagiert und dem Mann gesagt, dass sie sich vor dem Markt schlagen könnten.

Nachdem beide gezahlt hatten, soll der Jüngere versucht haben, den älteren Kunden mit seinem Rucksack zu schlagen. Dieser habe Reizgas in Richtung des Angreifers gesprüht, um sich zu wehren, damit aber seine Augen verletzt und wollte schließlich den Supermarkt verlassen. Draußen wartete aber demnach der Angreifer und drohte mit einem Pflasterstein in der Hand, weshalb der 27-Jährige zurück in das Geschäft floh.

Unter den Verletzten waren auch zwei Kinder

Als Polizisten im Supermarkt ankamen, hielt der 22-Jährige noch immer den Stein in der Hand. Nach Aufforderung der Polizisten legte er den Stein weg und wurde festgenommen. Neben dem Angreifer und dem 27-Jährigen erlitten weitere Personen Reizungen der Augen und Atemwege, darunter ein fast zweijähriger Junge, ein siebenjähriges Mädchen, acht Frauen und drei Männer. Die Verletzten wurden am Ort von Rettungssanitätern behandelt.

Die Polizei beschlagnahmte das Tierabwehrspray des 27-Jährigen. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er wurde entlassen, nachdem seine Personalien aufgenommen wurden. Sein Bekannter war den bisherigen Ermittlungen zufolge nicht an der Auseinandersetzung beteiligt. Der 22-Jährige musste die Polizei zum Erkennungsdienst begleiten, durfte aber anschließend gehen. Weil er den Älteren mit seinem Rucksack schlagen wollte, laufen gegen ihn Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.