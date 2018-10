Am Mittwochabend ist ein Polizist in Zivil Opfer einer Messerattacke geworden. Der 44-Jährige war gerade auf dem Heimweg, als er am S-Bahnhof Schichauweg einen Mann bemerkte, der dem Anschein nach versuchte, das abgestellte Fahrrad des Beamten zu stehlen.

Als der Polizist sich zu erkennen gab, um den Verdächtigen festzunehmen, zog der Mann ein Messer und stach zu. Der Beamte erlitt schwere Verletzungen an Rumpf und Beinen und brach zusammen. Er musste ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert werden. Der Täter entkam.

Am Morgen teilte ein Polizeisprecher mit, dass das Opfer sich nicht in Lebensgefahr befinde. (Tsp)