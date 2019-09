Ein Feuer in der Garage eines Einfamilienhauses in Berlin-Mahlsdorf hat in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos und ein Wohnmobil zerstört. Verletzt wurde niemand.

Gegen 2.30 Uhr meldeten Nachbarn Flammen und laute Knallgeräusche im Hornungsweg. Der Carport und die Garage eines Einfamilienhauses standen in Flammen. Die Löscharbeiten seien durch mehrere in der Garage gelagerte Propangasflaschen erschwert worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Die Flaschen seien teilweise explodiert.

Mehr zum Thema Feuerwehreinsatz in Friedrichshain Eine Person bei Wohnungsbrand verletzt

Das Feuer konnte vor dem Übergreifen auf das Wohnhaus rechtzeitig gelöscht werden. Die Garage und der Carport brannte komplett aus, die darunter stehenden Fahrzeuge wurden vollständig zerstört. Der Grund für das Feuer war zunächst unklar. (Tsp/dpa)