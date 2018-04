Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr zu einem lebensgefährlich verletzten Mann nach Marzahn-Hellersdorf gerufen. Der 54 Jahre alte Mann befand sich in einer Wohnung des Hochhauses im Amanlisweg, hatte gravierende Stichverletzungen und musste vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Neben dem 54-Jährigen befand sich noch der Wohnungsmieter und zwei weitere Männer in der Wohnung. Wies es zu den schweren Verletzungen kam, ob der Mann verletzt wurde oder sich selbst verletzte, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Männer konnten nicht vernommen werden, weil sie zu stark betrunken waren.

Der 54-jährige Mieter wurde vorläufig festgenommen.