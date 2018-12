In die Bärensteinstraße in Marzahn rückte an Heiligabend die Feuerwehr aus. Gegen 18 Uhr war ein Notruf eingegangen, weil dort im Treppenhaus eines Wohnhauses eine unbekannte Flüssigkeit gefunden worden war. Um welche Flüssigkeit es sich handelt, ist zunächst unklar.

Ein Feuerwehrsprecherin sagte am Dienstag, Einsatzkräfte hätten mit einer speziellen Körper- und Atemschutzausrüstung die Flüssigkeit mit einem Chemikalienbinder abgebunden und als Gefahrgut entsorgt, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Substanz gefährlich sei. Die weiteren Ermittlungen wurden an die Polizei übergeben.

Die Sprecherin beschrieb den Geruch als "stechend-beißend" und stärker als Ammoniak. Verletzt worden sei niemand. Der Fundort, ein Übergang zwischen zwei Treppenhäusern, sei nicht bewohnt gewesen. Auch habe niemand über Atemwegsreizungen geklagt, so die Sprecherin. 14 Einsatzkräfte waren bis etwa 21.30 Uhr vor Ort.