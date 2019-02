Eine 17 Jahre alte Frau wurde am Montag gegen 16.40 Uhr am U-Bahnhof Alexanderplatz in Berlin-Mitte von einer offenbar verwirrten Frau angegriffen und gefährlich verletzt. Sie stand auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs, als ihr eine Frau plötzlich an den Haaren zog, sie schlug und sie anschließend in das Gleisbett stieß. Polizisten, die zufällig auch auf dem Bahnsteig waren, konnten die Angreiferin überwältigen. Die 17-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen, die von Rettungskräften der Berliner Feuerwehr behandelt wurden.

Die 41-Jahre alte Angreiferin wurde in eine Klinik gebracht, wo sie psychiatrisch betreut wird.

