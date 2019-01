In der Alten Jakobstraße in Mitte haben am Freitagabend zwei Unbekannte einen Spätkauf überfallen. Die Täter waren vermummt und mit einer Schusswaffe bewaffnet. Sie bedrohten den 51-Jährigen Angestellten und nahmen sich Tabakwaren und Geld. Der Angestellte nahm einen Teil des Geldes aus der Kasse und lief auf die Straße, wohin ihm die Täter zunächst folgten, dann aber in Richtung Luisenstädtischer Kirchpark flüchteten. Der Überfallene erlitt keine körperlichen Verletzungen. (Tsp)