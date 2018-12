In der Mall of Berlin am Leipziger Platz ist in der Nacht zu Freitag gegen 24 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Laut einem Feuerwehrsprecher brannte es an einem Verkaufsstand in dem Einkaufszentrum. Da es sich um ein sehr kleines Feuer handelte, sei der Einsatz schnell beendet gewesen. Personen befanden sich zu der Zeit nicht in dem Warenhaus.

Die Brandmeldeanlage alarmierte die Einsatzkräfte, eine Sprinkleranlage verhinderte eine Ausbreitung des Brandes. Wegen des Löschwassers der Sprinkleranlage stehen nun Aufräumarbeiten an.

Laut Polizei war das Feuer an einem Weihnachtsbaum in der Mall ausgebrochen, "vermutlich aufgrund einer umgestürzten Kerze", so eine Sprecherin.

In der Weihnachtszeit warnt die Feuerwehr die Berliner explizit vor Brandgefahr durch Kerzen auf Adventskränzen und Weihnachtsbäumen und rät deshalb unter anderem zur Verwendung elektrischer Kerzen anstelle von Wachskerzen. Sicherheitsinformationen gibt es dazu auch auf der Webseite der Berliner Feuerwehr.

Die Mall of Berlin wurde 2014 von dem Shoppingcenter-Investor Harald Huth am Leipziger Platz eröffnet. Sie ist mit 22 Millionen Besuchern pro Jahr das größte Einkaufszentrum der Stadt.