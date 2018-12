Chlorgasaustritt in Mitte: Weil in einem technischen Forschungsinstitut am Montagmorgen Chlorgas ausgetreten ist, musste die Berliner Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften ausrücken. Mehrere Etagen des Gebäudes, in dessen siebter Etage das Gas aus einem Druckgasbehälter ausgetreten war, seien evakuiert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde niemand. Einige Personen hatten sich bereits selbstständig in Sicherheit gebracht.

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte keinen Gasaustritt mehr feststellen können, so der Sprecher: "Da hat offenbar die Entlüftungsanlage ihre guten Dienste bewiesen." Inzwischen ist der Einsatz beendet, die Mitarbeiter konnten in ihre Büros und Labore zurückkehren.