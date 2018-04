In der Nacht zu Sonntag kam es vor einer Diskothek in der Rathausstraße in Mitte zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Nach bisherigem Ermittlungen der Polizei kam es gegen 4.40 Uhr zunächst in der Diskothek zu einem verbalen Streit zwischen einer Männergruppe und dem Personal.

Von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes des Hauses verwiesen, soll es vor der Tür zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Hierbei habe einer der Besucher, ein 32-Jähriger, einen 30 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter so lange gewürgt, bis dieser keine Luft mehr bekam.

Ein weiterer Mitarbeiter, 21 Jahre alt, habe daraufhin in das Geschehen eingegriffen und soll den Angreifer ins Gesicht geschlagen haben. Der attackierte Sicherheitsmitarbeiter erlitt leichte Verletzungen, die er zunächst nicht medizinisch behandeln lassen wollte. Der 32-jährige Mann erlitt blutende Verletzungen im Gesicht und wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (Tsp)