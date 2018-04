In Berlin-Wedding ist am Donnerstagabend eine 32 Jahre alte Frau offenbar von ihrem Lebensgefährten getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten, hatten Anwohner in der Fehmarner Straße die Polizei gegen 20.30 Uhr alarmiert.

Die Beamten fanden in der Wohnung die leblose Frau vor, Wiederbelebungsmaßnahmen durch herbeigerufene Rettungskräfte blieben erfolglos. Die Polizisten nahmen den 39-jährigen Lebensgefährten des Opfers noch in der Wohnung fest.

Die achte Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Zu den Hintergründen konnte die Polizei noch nichts mitteilen. Am Freitagnachmittag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der dann einen Haftbefehl wegen des dringenden Mordverdachts erlassen hat. Jetzt sitzt der 39-Jährige in Untersuchungshaft.