Bei einem Verkehrsunfall in Moabit sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein 74-jähriger Cadillac-Fahrer gegen 17.30 beim Einparken in der Wiclefstraße offenbar Gas und Bremse verwechselt. Dadurch fuhr über den Gehweg in den Schankvorgarten eines Restaurants und erfasste einen 72-Jährigen und einen 77-Jährigen. Beide Männer erlitten Knochenbrüche und wurden in Kliniken gebracht.

Der Fahrer des Wagens stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, blieb aber unverletzt. Er wurde für eine Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Tsp