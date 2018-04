Gegen 1 Uhr am Dienstagmorgen beobachteten Zeugen, wie ein BMW von der Heidestraße kommend in den Tiergartentunnel einfuhr. In der folgenden Rechtskurve soll der Fahrer die Kontrolle über seinen BMW verloren und die Bordsteinkante touchiert haben. Dadurch geriet der Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand. Augenscheinlich unverletzt stieg der Fahrer aus und flüchtete mit einem vorbeifahrenden Taxi vom Unfallort. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.