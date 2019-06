Passanten alarmierten am Freitagabend gegen 18.40 Uhr die Berliner Polizei in die Holzmarktstraße in Mitte, nachdem sie an einer Hausfassade einen homophoben Schriftzug entdeckt hatten. Unbekannte hatten den 2,5 x 1,6 Meter großen Schriftzug mit schwarzer Lackfarbe an die Fassade eines Wohnhauses geschmiert. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. (Tsp)