In den frühen Morgenstunden kam es am Freitag in Mitte zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein Kleinbus der BVG gegen 5 Uhr in der Torstraße auf einen Mercedes Transporter auf, der am rechten Fahrbandrand stand. Dabei wurde der 54-jährige Fahrer des Transporters, der gerade sein Fahrzeug entlud, eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er wurde zur Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Ein 30-jähriger Fahrgast im Bus wurde leicht verletzt, der 39-jährige Fahrer bleib unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die weitere Bearbeitung übernommen. (Tsp)

