In einem Hotel in Gesundbrunnen ist in der Nacht auf Donnerstag ein Raubüberfall gescheitert. Zwei Unbekannte hatten versucht, in einem Hotel Geld zu erbeuten und den 71-jährigen Nachtportier mit einem Messer bedroht. Als dieser der Forderung nach Geld nicht nachkommen wollte, flüchteten die Männer ohne Beute in Richtung Gerichtsstraße. Verletzt wurde niemand. (Tsp)