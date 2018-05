Die Berliner Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Schläger. Der unbekannte Mann soll etwa 32 bis 39 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß sein und am Tattag eine Glatze getragen haben. Er wird verdächtigt, zwei junge Frauen in einer U-Bahn beleidigt und angegriffen zu haben.

Wie die 20 und 23 Jahre alten Schwestern berichteten, stieg der Gesuchte am Morgen des 3. Dezember 2017 gegen 5.30 Uhr am U-Bahnhof Alexanderplatz in einen Zug der Linie U 5. Dort soll er die beiden Frauen zunächst unvermittelt beleidigt haben. Dann schlug er der jüngeren Schwester ins Gesicht und schubste sie zu Boden. Nach acht Stationen Fahrt schubste die 23-Jährige den Mann am Bahnhof Lichtenberg aus dem Waggon, der sie daraufhin mit auf den Bahnsteig zerrte. Erneut schubste der Schläger die beiden Frauen zu Boden und schlug ihnen ins Gesicht. Er floh unerkannt Richtung Ausgang Siegfriedstraße.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fragt die Polizei nun:

· Wer kennt den Abgebildeten und kann Angaben zu seiner Identität machen?

· Wer kennt seinen Aufenthaltsort oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an den Polizeiabschnitt 64 in der Nöldnerstraße 64 in Berlin-Lichtenberg unter der Telefonnummer (030) 4664 – 664700/701 oder die Kriminalpolizei der Direktion 6 unter der Rufnummer (030) 4664 – 671100 oder jede andere Polizeidienststelle. (Tsp)

Foto: Polizei Berlin

