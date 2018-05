Laut Polizeiangaben fuhr die 38-Jährige gegen 19 Uhr mit ihrem Roller auf der Alexanderstraße in Richtung Otto-Braun-Straße in Berlin-Mitte. Ein weißer Transporter fuhr zu diesem Zeitpunkt vor ihr. Als sie auf die linke Spur wechselte und auf gleicher Höhe mit dem Transporter war, wechselte dieser ebenfalls die Spur, ohne die Rollerfahrerin zu beachten. Diese versuchte noch auszuweichen, stürzte jedoch dabei und verletzte sich schwer am Rücken sowie am Unterkörper. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird. Der Transporter setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise geben können. (Tsp)