Am Berliner Hauptbahnhof ist es am Mittwochabend zu einer Attacke auf eine Gruppe von Schülern gekommen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte seien die Schüler gegen 22.15 mit zwei Unbekannten in eine verbale Auseinandersetzung vor dem McDonald's im Bahnhofsgebäude geraten. Daraufhin attackierten die Unbekannten sie mit Pfefferspray. Sieben Schüler und eine Lehrerin wurden mit Augenreizungen ins Krankenhaus gebracht, die Täter sind flüchtig. (Tsp)