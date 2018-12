In Mitte ist in der Nacht zu Sonnabend ein 27-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Zeugen berichteten der Polizei, der Mann habe gegen zwei Uhr nachts die Alexanderstraße überquert. Laut den Ermittlern achtete er dabei vermutlich nicht auf den Verkehr, woraufhin ihn ein 47-Jähriger Taxifahrer auf der Fahrbahn erfasste. Dabei prallte der 27-Jährige auf die Motorhaube des Mercedes und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Einer Sprecherin zufolge soll der Fußgänger die Straße nicht an einer Ampel überquert haben. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht. (Tsp)