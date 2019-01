Unbekannte haben in der vergangenen Nacht das Büro von Amazon in Mitte beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versperrten drei vermummte Personen gegen 3 Uhr die Eingangstür des Gebäudes in der Krausenstraße, so dass der Wachschutz des Online-Versandhändlers das Haus nicht mehr verlassen konnte.

Dann warfen sie Pflastersteine gegen die Fassade und beschmierten das Haus mit Farbe.

Anschließend flüchteten sie in Richtung Leipziger Straße und entkamen. Über die Höhe des Schadens liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Amazon betreibt in der Krausenstraße ein Entwicklungszentrum. Weil von einer politisch motivierten Tat auszugehen ist, hat der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen. (perd.)

