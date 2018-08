Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Unfall unter dem Tiergarten: Auf dem Straßenverlauf der B96 gab es im Tunnel Tiergarten Spreebogen Richtung Wedding zu einem ein "Unfall mit mehreren Fahrzeugen", wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) via Twitter mitteilte.

Die unterirdische Straße wurde Richtung Hauptbahnhof/Wedding gesperrt.

Gegen 16:30 wurde der Tunnel wieder geöffnet, wobei die Einfahrt am Reichpietschufer aufgrund einer technischen Störung an der Zufahrtsschranke zunächst gesperrt blieb. Tsp