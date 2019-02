In Mitte sind am Mittwochmorgen ein Lkw der BSR und ein Auto zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Laut Polizei fuhr der Fahrer des Stadtreinigungsfahrzeugs gegen 6.50 Uhr auf der Ungarnstraße in Richtung Reginhardtstraße. Auf dem Louise-Schröder-Platz kam es zur Kollision mit dem BMW eines 70-Jährigen, der laut Polizei vorfahrtsberechtigt war.

Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt, sein 37-Jähriger Beifahrer sowie der BMW-Fahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Tsp)

