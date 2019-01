Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute Vormittag in Mitte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein 28-Jähriger aus Richtung Chausseestraße kommend, gegen 11 Uhr in der Invalidenstraße die Straßenbahngleise und wurde von einer Tram erfasst. Die Fußgängerampel soll nach Angaben von Zeugen rot gewesen sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er aufgrund schwerer Kopfverletzungen stationär aufgenommen wurde. Der Straßenbahnverkehr war bis etwa 13 Uhr unterbrochen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 übernahm die Unfallbearbeitung. (Tsp)

