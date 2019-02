Eine Fußgängerin wurde bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw schwer verletzt und verstarb später im Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich in Moabit am kleinen Tiergarten gegen 11.30 Uhr.

Der Lkw-Fahrer war auf der Stromstraße in Richtung Turmstraße unterwegs. An der Kreuzung Stromstraße/Turmstraße bog der Fahrer rechts ab und erfasste die 83-Jährige. Die Frau erlitt schwere Verletzungen am Kopf und an den Beinen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sie erlag dort ihren Verletzungen. (Tsp)