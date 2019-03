In Moabit kam es am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Berliner Polizei wurde eine 56-jährige Fußgängerin gegen 9.30 Uhr in der Perleberger Straße von einem LKW überrollt, als dessen 56-jähriger Fahrer rückwärts in die Einfahrt eines Einkaufszentrum fahren wollte. Die Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

