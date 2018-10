Bei einem Verkehrsunfall in Moabit wurden am Sonntagabend eine Mutter und ihr Kind sowie ein 64-jähriger Autofahrer verletzt. Nach Angaben der Polizei saßen die 37-Jährige und ihre elfjährige Tochter auf der Rückbank eines Porsches, den ein 60-Jähriger um kurz vor zehn Uhr auf der Straße Alt-Moabit fuhr. Zeugen beobachteten laut Polizei, wie der Porsche bei Rot nach links in die Invalidenstraße abbog und mit dem Hyundai des 64-Jährigen zusammenstieß. Dabei prallte der Porsche gegen eine Ampel auf der Mittelinsel. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. (Tsp)