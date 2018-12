Sonntagmorgen ist ein Autofahrer in einen geparkten LKW in Neukölln gefahren. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 23-jährige Mercedes-Fahrer gegen 8.20 Uhr auf dem Columbiadamm in Richtung Flughafenstraße unterwegs. Er sei plötzlich von der Fahrbahn abgekommen, wobei er mit dem geparkten LKW zusammenstieß.

Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und wird dort stationär behandelt. Die Ursache für den Unfall ist bisher unklar, womöglich könnte Übermüdung ein Grund sein. Die Ermittlungen hierzu laufen. (Tsp)