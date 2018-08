Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei um Unterstützung bei der Suche nach drei unbekannten jungen Frauen, die in Verdacht stehen, zwei andere junge Frauen in Neukölln geschlagen und getreten zu haben. Der Vorfall soll sich am 22. April 2018 gegen 16.30 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Hermannplatz ereignet haben.

Die Täterinnen sollen ihre Opfer an den Haaren gezogen haben, bis sie zu Boden gingen und dann auf sie eingeschlagen und eingetreten haben. Zeugen der Tat oder Menschen, welche die Täterinnen kennen, sollen sich bei der Polizei melden. Auch die Opfer werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Hinweise an die Direktion 5, Friesenstraße 16 in Kreuzberg, Rufnummer: (030) 4664-573100.