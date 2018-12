In Neukölln ist in der Nacht zu Freitag das Fahrerhaus eines Lkw ausgebrannt. Ein Zeuge bemerkte laut Polizei gegen drei Uhr einen Knall und Flammen an dem geparkten Wechsellader in der Lilienthalstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand, der das Fahrzeug stark beschädigte. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim LKA ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.