Ein 40-jähriger Mann wurde am späten Mittwochabend in Neukölln durch Stichverletzungen erheblich verletzt und verstarb trotz Reanimationsversuchen noch am Tatort. Der tödliche Angriff ereignete sich nach Angaben der Polizei um 23.30 Uhr in der Braunschweiger Straße Ecke Zeitzer Straße. Von dem Täter fehle bislang jede Spur. Die BZ berichtete, der Messerattacke sei ein Streit voran gegangen, der schwer verletzte Mann habe noch versucht sich in einen Spätkauf zu retten.

Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamts hat den Fall übernommen.

Lesen Sie mehr Tagesspiegel:

- Auto geht in Flammen auf: In Neukölln ging in der Nacht zum Donnerstag ein Wagen in Flammen auf. Die AfD gibt an, der Wagen gehöre einem Mitglied der Partei.

- Nachtruhe in Berlin: Razzien bitte erst ab sechs Uhr. Zur Hausdurchsuchung rückt die Polizei erst ab sechs Uhr an. Bei ausreisepflichtigen Ausländern kommen Beamte aber auch zur Nachtzeit.

Mehr zum Thema Berlin-Neukölln Staatsschutz ermittelt nach Brandanschlag auf Auto

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de