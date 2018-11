Zielfahnder des Landeskriminalamtes haben einen 61-jährigen Neuköllner am Donnerstag festgenommen. Er steht unter dem dringenden Tatverdacht, am 18. September 1987 eine Frau in ihrer Wohnung in der Neuköllner Innstraße getötet zu haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft und die für die Bearbeitung ungeklärter Tötungsdelikte zuständige Dienststelle des Morddezernats hatten vor einiger Zeit die Ermittlungen zu dem Fall wieder aufgenommen. Mord ist eine Straftat, die nicht verjährt. Die Auswertung von DNA-Spuren am Tatort begründet den Tatverdacht gegen den Mann.