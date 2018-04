Gegen 18.10 Uhr wurde am 7. Dezember 2017 ein 56 Jahre alter Mann aus einer Gruppe heraus angegriffen. Der Vorfall ereignete sich am Neuköllner U-Bahnhof Boddinstraße. Der gesuchte Angreifer trat dem 56-Jährigen gegen den Kopf, sodass dieser gegen einen Metallbehälter prallte. Anschließend erhielt er noch mehrere Faustschläge in das Gesicht. Der Angreifer und seine Begleiter entfernten sich anschließend vom U-Bahnhof. Trotz der Tritte und Schläge gegen den Kopf blieb der 56-Jährige unverletzt. Gegen den Unbekannten wird dennoch wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nun sucht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem gesuchten Mann geben können, melden sich an die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummern (030) 4664-573100/10 oder an jede andere Polizeidienststelle.