Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach drei Unbekannten, die im Februar 2018 in einem fahrenden U-Bahnzug der Linie U 7 einen 27-Jährigen attackiert haben. Am 12. Februar 2018 griffen die Tatverdächtigen gegen 22.20 Uhr unvermittelt den Fahrgast mit einem Teleskopschlagstock, einem Gürtel und Pfefferspray an und verletzten ihn hierbei leicht. Anschließend flüchtete das Trio aus dem U-Bahnhof Grenzallee, wobei noch Einrichtungen der BVG mutwillig beschädigt wurden.

Die Ermittler fragen:

· Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den abgebildeten Tätern machen?

· Wer kennt deren Aufenthaltsort oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Telefonnummern (030) 4664-573100 sowie außerhalb der Bürodienstzeit (030) 4664-571100 oder per E-Mailan Dir5K31@polizei.berlin.de oder eine andere Polizeidienststelle.

Bilder der Gesuchten sind im Internet unter http://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.675333.php abrufbar.