Nach dem Angriff auf eine 25-jährige Frau in Neukölln wurden zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin konnte weitere Angaben zu den Verdächtigen mit Rücksicht auf die andauernden Ermittlungen nicht bekannt geben.

In der Nacht zum 28. Dezember war eine Frau mit Schussverletzung am Kopf in der Neuköllner Oderstraße gefunden worden. Sie verstarb wenig später im Krankenhaus. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Polin mit Wohnsitz in Berlin. Nach Angaben einer Sprecherin der Berliner Polizei ließ sich ihre Identität eindeutig klären.

Die verletzte Frau war in einer Hofeinfahrt in der Oderstraße gefunden worden. Ein unbekannter Anrufer hatte die Rettungskräfte gegen 23 Uhr alarmiert, die das Opfer später bewusstlos vorfanden. (Tsp)

