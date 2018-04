Bei einem Streit vor einem Lokal in Neukölln erlitt ein Mann am späten Donnerstagabend mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. Wie Gäste des Lokals in der Hermannstraße berichteten, soll der 55-Jährige mit einem bislang unbekannten Mann während eines Würfelspiels gestritten haben. Beide Männer haben demnach kurz darauf das Lokal verlassen und seien wenige Minuten später zurückgekehrt. Der Unbekannte habe seine Rechnung bezahlt und sei dann in Richtung Hermannplatz gegangen, derweil zog sich der blutverschmierte 55-Jährige auf die Toilette zurück.

Ein herbeigerufener Notarzt behandelte die schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen des Mannes. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, was auf der Straße vor der Kneipe geschah und sucht den unbekannten Täter. Tsp