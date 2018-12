In Neukölln ist ein Polizeibeamter am Mittwochvormittag von einem Auto an der Kreuzung Kottbusser Damm Ecke Hermannplatz angefahren worden. Das teilte die Berliner Polizei mit. Der Fahrer sei im Anschluss mit dem Auto geflüchtet. Eine Sprecherin erklärte, dass Vorfall gegen 8.50 Uhr eine Verkehrsordnungswidrigkeit durch den Fahrenden vorausging. "Eine Polizeistreife wollte den Fahrenden überprüfen, der trat aufs Gaspedal, fuhr einen Kollegen an und flüchtete", so die Sprecherin. Daraufhin sei eine Schussabgabe durch die Polizei erfolgt. Der Hermannplatz war während der Ermittlungen abgesperrt und ist inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Zustand des verletzten Beamten ist unklar. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und kam in eine Klinik.

Am Hermannplatz war die Kriminalpolizei nebst Spurensicherung mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zeugen wurden befragt, außerdem suchten die Ermittler nach dem durch die Schussabgabe freigesetzten Projektil. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeug und dem Fahrer dauern an.

Aus Polizeikreisen hieß es, der Fahrer sei wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein polizeibekannt gewesen. Dazu macht die Polizei derzeit keine Angaben.

Die "B.Z." will erfahren haben, dass es sich bei dem Kontrollierten um Omar F. handeln soll, ein Mitglied einer libanesischen Großfamilie, das seit seiner Jugend unter anderem durch Körperverletzung, Raub und Fahren ohne Führerschein aufgefallen sein soll.

Unklar ist noch, wie viele Schüsse fielen, in welche Richtung der oder die Schüsse gerichtet waren und ob der inzwischen Fahrer gestoppt wurde.