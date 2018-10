Die Berliner Polizei nahm am Montagabend einen 35-jährigen Mann fest, der des versuchten Mordes verdächtigt wird. Er soll am 20. Oktober an einer Schießerei in Neukölln beteiligt gewesen sein. Drei bis fünf Männer überfielen laut Polizei gegen 16.15 Uhr ein Spätkauf-Geschäft in der Herrfurthstraße. Nach einem Gerangel feuerten die Täter mehrfach auf die beiden Angestellten. Einer wurde durch einen Streifschuss verletzt. Der andere Angestellte erlitt schwere Verletzungen durch Schläge. Die Unbekannten flüchteten. Die Mordkommission sucht weiterhin Zeugen. (Tsp)

Die 2. Mordkommission fragt:

- Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben dazu machen?

- Wer hat eine Gruppe von drei bis fünf Männern mit südländischem Aussehen in der Nähe der Herrfurthstraße bemerkt?

- Wer kann Hinweise zu den Hintergründen der Tat geben?

- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-911222 in Verbindung zu setzen. Selbstverständlich nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.