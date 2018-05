Am frühen Montagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Flughafenstraße in Berlin-Neukölln. Betroffen waren zwei Autos mit jeweils 2 verletzten Personen und eine Radfahrerin, die schwer verletzt wurde. Alle fünf Verletzten wurden rettungsdienstlich versorgt und in Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. (Tsp)