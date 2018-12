Bei einer Explosion in einer Gartenlaube in Britz ist ein Mann schwer verletzt und das Haus komplett zerstört worden. Wie eine Feuerwehrsprecherin mitteilte, wurde der Mann mit Brandverletzungen - ausgelöst durch den starken Druck- und Temperaturanstieg bei der Explosion - erst vom Notarzt behandelt und schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Explosion ereignete sich am Mittwochvormittag, der Notruf war gegen dreiviertel elf eingegangen.

Einen Folgebrand durch die Explosion gab es nicht, sagte die Feuerwehrsprecherin. Das 30 Quadratmeter große Haus in einer Laubenkolonie am Buckower Damm wurde jedoch komplett zerstört, wie auch ein Foto vom Unglücksort zeigt, das die Feuerwehr via Twitter teilte. Auch die Nachbarlaube wurde durch die Druckwelle leicht beschädigt, so die Sprecherin.

Zudem sei auf dem Grundstück eine Propanglasflasche sichergestellt worden. Die Feuerwehr könne keine Angaben zur Brandursache machen, die Ermittlungen führt die Polizei durch. Vieles spreche aber dafür, dass die Explosion durch eine Glasflasche ausgelöst wurde.

Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle gegen 11.45 Uhr an die Kriminalpolizei, die am Nachmittag noch vor Ort war.

In der Nacht zu Mittwoch ist außerdem ein Einfamilienhaus im Rudower Maßliebweg in Vollbrand geraten. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand, die Bewohner - ein 65-Jähriger und seine Frau - konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und den Notruf wählen, sagte die Feuerwehrsprecherin.

Der 65-Jährige war laut Polizei gegen zwei Uhr durch den Rauchmelder geweckt worden und hatte in seinem Wohnzimmer Rauch entdeckt. Im Garten sah er den Gartenschuppen in Flammen stehen, von wo aus das Feuer auf das Obergeschoss des Hauses überging.

Der Dachstuhl des zweistöckigen Hauses brannte laut Feuerwehr komplett aus, auch ins erste Geschoss hätten sich die Flammen ausgebreitet.

Da es sich bei dem Einsatzort um ein Hammergrundstück handelte, seien die Löscharbeiten erschwert gewesen, sagte die Feuerwehrsprecherin, da der Drehleiterwagen nicht durch die schmale Zufahrt passte. Nach vier Stunden war der Brand gelöscht. Ein Brandkommissariat ermittelt.