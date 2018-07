Es war eines der berühmtesten Bäder Berlins, doch seit Jahren verrottet das "Blub" in Neukölln - einstiges Spaßbad aus West-Berliner Tagen: 1985 erbaut, 2002 geschlossen - nachdem Rattenkot im Babybecken gefunden worden ist. Obwohl das Betreten natürlich verboten ist, erkunden immer wieder Menschen die Ruine. Fotografen sind auf der Suche nach Lost Places, Jugendliche hängen dort rum, es kam 2016 zu schweren Brandstiftungen.

"Raub, Körperverletzung, sexuelle Belästigung"

Und es kommt auch jetzt zu Straftaten. Das teilte die Berliner Polizei mit. "Unsere Fahnder für Jugendgruppengewalt weisen darauf hin, dass es auf dem Gelände des ehemaligen Spaßbades "Blub" in der Buschkrugallee kürzlich zu Straftaten kam", heißt es in einer Nachricht aus dem Polizeipräsidium. "So wurden hier in letzter Zeit ein Raub mit Messer, eine Körperverletzung und eine sexuelle Belästigung angezeigt."

Zur Klarstellung: Bei dem Gelände handele es sich "um einen eingezäunten Privatbesitz mit einsturzgefährdeten Gebäuderesten", so die Polizei. Das hält die Leute aber nicht ab vor dem Betreten. Oder wie es die Polizei in ihrem öffentlichen Post bei Facebook und Twitter formuliert: "Erlebnisorientierte Jugendliche zerstören die Umzäunung jedoch von Zeit zu Zeit und schleichen sich unerlaubt auf das Gelände der von außen schlecht einsehbaren Ruine." Daher schrieb die Polizei gezielt eine "Bitte besonders an euch Jugendliche: Geht dort kein unnötiges Risiko ein, so schützt ihr euch und euer Eigentum am besten. Coole Rückzugsorte zum Chillen oder für Insta-Fotos findet ihr sicher an anderen Stellen Berlins."

Das Gelände gehört wie berichtet der Münchener Höcherl-Group, die das 3,5 Hektar große Gelände 2012 erworben hat und dort 450 Wohnungen errichten wollte. Bis 2020 sollten rund ein Dutzend vier- bis fünfgeschossige Wohnblöcke entstehen; direkt am Teltowkanal, der nördlich angrenzt, sind Stadtvillen geplant, hinzu kommen eine Kita und Tiefgarage. Investitionsvolumen: 75 Millionen Euro. So zumindest sah es die Planung vor rund drei Jahren aus. Zuletzt gab es Diskussionen im Bezirk um die geforderten Sozialwohnungen.. Im Frühjahr 2018 hieß es: Die BVV will bis Oktober den B-Plan verabschieden und damit Baurecht schaffen. 2019 könnte dann mit dem Bau begonnen werden.