Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend eine Sportsbar am Britzer Damm ausgeraubt. Dabei bedrohte ein Mann um kurz nach drei Uhr in dem Lokal einen 21-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe, wie die Polizei mitteilte. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute entkam der Räuber mit einem zweiten Unbekannten, der offenbar vor der Bar "Schmiere" stand. Der Angestellte blieb unverletzt. (Tsp)

