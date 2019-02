Während der Fahrt auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Hermannplatz ist ein Streifenwagen offenbar mit einem Pflasterstein beworfen worden. Laut Polizei hätten zwei Beamte am Sonnabend gegen 10.30 Uhr einen Aufprall wahrgenommen - und fanden kurz darauf einen Schaden am Fahrzeugdach kurz vor der Frontscheibe. Nun wird ermittelt, wer den Stein geworfen hat. (Tsp)

