Offenbar haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer in einem Parkhaus in der Sonnenallee in Neukölln gelegt. Gegen 23 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr. Einsatzkräfte löschten einen brennenden VW sowie abgelegten Hausrat. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes leitet die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Tsp