In Neukölln stand in der Nacht zu Montag ein Auto in Flammen. Ein Passant alarmierte die Polizei, als er den am Fahrbahnrand geparkten, brennenden VW sah. Das Fahrzeug wurde bei dem Brand komplett zerstört.

Wer für das Feuer verantwortlich ist, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei geht aber von Brandstiftung aus. Tsp