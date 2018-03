Am Donnerstagnachmittag hat eine Autofahrerin einen Jungen in Britz erfasst. Der Vierjährige soll unvermittelt von links auf die Straße gelaufen sein, als die 45-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Skoda in dem Lowise-Reuter-Ring in Richtung Fritz-Reuter-Allee unterwegs war. Das Kind erlitt bei dem Zusammenstoß Kopfverletzungen und kam zur Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (Tsp)