Die Berliner Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen zehn Menschen aus einem brennenden Wohnhaus in Britz gerettet. Das Feuer kam aus dem 2. Stock eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses in der Buschkrugallee.

Um den Brand zu löschen waren laut Feuerwehr 72 Einsatzkräfte vor Ort. Die geretteten Bewohner des Hauses seien in umliegende Krankhäuser gebracht worden.

Wegen Aufräumarbeiten bleibt die Buschkrugallee zwischen Haarlemer und Hannemann-Straße und vorläufig gesperrt. (Tsp)