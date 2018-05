Nach Polizeiangaben hat ein Unbekannter am Montagabend in der Selchower Straße in Neukölln zwei Männer antisemitisch beleidigt und bedroht. Die Männer im Alter von 31 und 33 Jahren hätten demnach auf dem Gehweg gesessen, als ein Unbekannter sie plötzlich antisemitisch zu beschimpfen begann. Unter anderem habe er "Ihr scheiß Juden" gesagt. Als sie ihn aufforderten, damit aufzuhören, habe er sein T-Shirt hochgezogen und ihn einen Gegenstand gezeigt, der ausgesehen habe wie ein Messer. Dabei soll er einen der beiden Männer mit den Worten "Ich stech dich ab" bedroht haben. Daraufhin flüchteten die Männer, der Unbekannte folgte ihnen erst noch kurz, verschwand dann aber unerkannt in Richtung Flughafenstraße.

Die beiden Männer gaben gegenüber der Polizei an, nicht jüdisch zu sein, fühlten sie jedoch beleidigt und haben Anzeige erstattet. Die Ermittlungen führt der Staatsschutz.

In Berlin steigt die Zahl antisemitischer Straftaten seit Jahren. Erst im April hatte die antisemitische Attacke auf einen jungen Israeli in Prenzlauer Berg die Diskussion um Judenfeindlichkeit bundesweit neu entfacht. Im Dezember 2017 war der Betreiber eines israelischen Restaurants in Schöneberg beschimpft und bedroht worden. (Tsp)