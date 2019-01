Zwei sehr aufmerksamen Mädchen ist es zu verdanken, dass Polizeikräfte in Niederschönhausen am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen konnten. Gegen 15.40 Uhr bemerkten die beiden 12 und 17 Jahre alten Mädchen in der Friedrich-Engels-Straße, wie sich ein 26-Jähriger an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses zu schaffen machte. Die 17-Jährige wählte daraufhin den Notruf und Polizeibeamte des Abschnitts 13 nahmen den Mann wenig später noch auf dem Grundstück fest. Die Ermittlungen dauern an.

